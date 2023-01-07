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Ростовчанам рассказали, когда прекратятся сильные заморозки в январе

Сегодня, 07:07
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону на следующей неделе заморозки должны смениться потеплетением, сообщили в Гидрометцентре.

С 7 января в городе резко похолодало. Днем температура опустится до минус семи градусов и будет облачно. 

В воскресенье, 8 числа, станет еще холоднее. А по ночам столбики термометров покажут минус 11 градусов. 

В начале следующей недели температура составит около минус пяти градусов. А ветер усилится до восьми метров в секунду. 

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Потепление начнется с четверга, 12 января. Сохранится облачная погода, а температура поднимется до плюс одного градуса. 

В пятницу температура не изменится, но начнутся снег с дождем. Ветер немного стихнет. 

Ранее в Ростове-на-Дону из-за ливня микрорайон Левенцовский ушел под воду.

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#Прогноз погоды#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Илья Протвинов
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