С 7 января в городе резко похолодало. Днем температура опустится до минус семи градусов и будет облачно.
В воскресенье, 8 числа, станет еще холоднее. А по ночам столбики термометров покажут минус 11 градусов.
В начале следующей недели температура составит около минус пяти градусов. А ветер усилится до восьми метров в секунду.
Потепление начнется с четверга, 12 января. Сохранится облачная погода, а температура поднимется до плюс одного градуса.
В пятницу температура не изменится, но начнутся снег с дождем. Ветер немного стихнет.
Ранее в Ростове-на-Дону из-за ливня микрорайон Левенцовский ушел под воду.