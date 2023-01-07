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Ростовчане перепутали коммунальную аварию с пожаром

Сегодня, 12:51
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону местные жители перепутали последствия коммунальной аварии с пожаром, сообщили они в соцсети «ВКонтакте».


Один из горожан разместил в Интернете видео, на котором показаны несколько пожарных машин. Он рассказал, что якобы загорелся дом в переулке Крыловском.

В МЧС информацию о пожаре опровергли, назвав этот вызов ложным. Оказалось, что на этой улице произошел прорыв теплопровода.

«Очевидцы перепутали пар с дымом», — уточнили в управлении.

Ранее в Волгодонске ликвидировали пожар, унесший жизни двух человек. В помещениях обнаружили двух погибших неопределенного пола и возраста, личности которых устанавливают.

До этого в Ростове пожар в многоэтажке на Каменке унес жизнь 43-летней женщины.

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