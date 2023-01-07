Один из горожан разместил в Интернете видео, на котором показаны несколько пожарных машин. Он рассказал, что якобы загорелся дом в переулке Крыловском.
В МЧС информацию о пожаре опровергли, назвав этот вызов ложным. Оказалось, что на этой улице произошел прорыв теплопровода.
«Очевидцы перепутали пар с дымом», — уточнили в управлении.
Ранее в Волгодонске ликвидировали пожар, унесший жизни двух человек. В помещениях обнаружили двух погибших неопределенного пола и возраста, личности которых устанавливают.
До этого в Ростове пожар в многоэтажке на Каменке унес жизнь 43-летней женщины.