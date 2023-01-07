Ростовчане пожаловались на отсутствие общественного транспорта на Рождество

«Он так и не пришел. Мимо остановки в центре города вообще ни одного автобуса после полуночи не прошло. Такси заказывать не очень хотелось, потому что цена поездку минимум 500 рублей высвечивалась из-за снега. А выбора не было», - возмущается ростовчанин.