Ростовчане пожаловались на отсутствие общественного транспорта на Рождество

Рождественская служба, по словам Алексея, началась в 23:20 и уже в это время добраться в Собор Рождества Пресвятой Богородицы в центре Ростова на общественном транспорте было сложно.
«Пришлось выйти из дома за в половине десятого, потому что 67 автобус на праздниках в меньшем количестве выпускают. Реальный интервал минут 40», - пожаловался ростовчанин.
После службы Алексей рассказал, что ему пришлось прождать автобус на остановке не меньше часа.
«Он так и не пришел. Мимо остановки в центре города вообще ни одного автобуса после полуночи не прошло. Такси заказывать не очень хотелось, потому что цена поездку минимум 500 рублей высвечивалась из-за снега. А выбора не было», - возмущается ростовчанин.
При этом, по словам Алексея, обещали обеспечить работу общественного транспорта в Рождественскую ночь вплоть до 3 часов утра.
Ранее RostovGazeta писала о том, что пробка длиной 9 километров парализовала движение по Аксайскому мосту днем 7 января.