rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Ростовчане пожаловались на отсутствие общественного транспорта на Рождество

Сегодня, 15:34
Фото: rostovgazeta.ru
В рождественскую ночь общественный транспорт на Центральном рынке практически отсутствовал, а таксисты подняли цены вдвое из-за снегопада, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовчанин Алексей Минин (фамилия героя изменена по его просьбе)

Рождественская служба, по словам Алексея, началась в 23:20 и уже в это время добраться в Собор Рождества Пресвятой Богородицы в центре Ростова на общественном транспорте было сложно.

«Пришлось выйти из дома за в половине десятого, потому что 67 автобус на праздниках в меньшем количестве выпускают. Реальный интервал минут 40», - пожаловался ростовчанин.

После службы Алексей рассказал, что ему пришлось прождать автобус на остановке не меньше часа.

В Ростове-на-Дону до 30 июня ограничат движение для транспорта по Варфоломеева
Узнать подробнее

«Он так и не пришел. Мимо остановки в центре города вообще ни одного автобуса после полуночи не прошло. Такси заказывать не очень хотелось, потому что цена поездку минимум 500 рублей высвечивалась из-за снега. А выбора не было», - возмущается ростовчанин.

При этом, по словам Алексея, обещали обеспечить работу общественного транспорта в Рождественскую ночь вплоть до 3 часов утра.

Ранее RostovGazeta писала о том, что пробка длиной 9 километров парализовала движение по Аксайскому мосту днем 7 января.

Читайте также:
Один человек погиб и один пострадал в аварии с Mitsubishi в Ростовской областиПутин вручил в Ростове-на-Дону награду бойцу ЧВК «Вагнер» ГаспарянуРостовчане перепутали коммунальную аварию с пожаром
#Общество#Транспорт#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Городская среда#Общественный транспорт#Анна Ивченко
Подпишитесь
Врач рассказал, чем штамм COVID-19 «кракен» опасен для жителей Ростовской области
Сегодня, 11:25
В Ростове-на-Дону на бездомных животных хотят потратить более 60 млн рублей
Сегодня, 14:44
Пробка длиной 9 километров парализовала движение по Аксайскому мосту днем 7 января
Сегодня, 13:58
Израильский The Jerusalем Post заявил о сбитом НЛО в небе над Ростовской областью
Сегодня, 12:08
Ростовчане пожаловались на пьяных, которые пришли на службу в храмы в Рождество
Сегодня, 11:48
Перебои в работе телевидения будут в Ростовской области с 9 по 15 января
Сегодня, 10:21