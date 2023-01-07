Ростовчанин Сергей [имя изменено по его просьбе] рассказывает, что регулярно ездит с семьей отдыхать в Старочеркасскую. Однако каждый приезд в станицу казачества омрачается грязью и вонью в общественных туалетах.
«Прогулочная зона там чистенькая и аккуратная. А туалеты вызывают отвратительное ощущение. Ими невозможно пользоваться. Антисанитария и зловоние ужасные», — отмечает житель Ростова.
По его словам, многие туристы не понаслышке знают эту особенность станицы. Поэтому приезжая в Старочеркасскую, предпочитают отправиться в расположенное неподалеку кафе с благоустроенными уборными.
«А самое главное, что в станице нигде не указана информация о том, кто ответственный за содержание уличных туалетов, кто контролирует чистоту и порядок в них, к кому обращаться в случае засорения туалета или других проблем. Вчера я позвонил с этим вопросом по номеру 112, но обратной связи пока не последовало», — делится фактами ростовчанин.
Ранее RostovGazeta сообщала, как ростовчан возмутила установка общественного туалета под окнами жилого дома на проспекте Космонавтов, 34/2.