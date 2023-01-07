«А самое главное, что в станице нигде не указана информация о том, кто ответственный за содержание уличных туалетов, кто контролирует чистоту и порядок в них, к кому обращаться в случае засорения туалета или других проблем. Вчера я позвонил с этим вопросом по номеру 112, но обратной связи пока не последовало», — делится фактами ростовчанин.