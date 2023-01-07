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Ростовский врач назвал симптомы проявления штамма коронавируса «кракен»

Сегодня, 13:34
Фото: 1MI
«Кракен» также, как и «омикрон», поражает верхние дыхательные пути. Однако информации о том, что он протекает тяжелее или опускается в легкие — нет, сообщил RostovGazeta ростовский врач, не пожелавший публиковать свое имя.

Отличительной особенностью подварианта омикрон-штамма коронавируса «кракен», по словам врача, является агрессивность его распространения.

«Кракен» способен уклоняться от антител иммунной системы, присутствующих в организме от предыдущих инфекций или вакцинаций. Поэтому он быстрее других штаммов распространяется в популяции», — отмечает врач.

Собеседник добавляет, что беспокойство медиков вызывает другой факт. Медицинские службы во всем мире в период эпидсезона брошены на борьбу с гриппом и ОРВИ. А увеличение числа зараженных штаммом «кракен» может создать дополнительную нагрузку на стационары.

Врач рассказал, чем штамм COVID-19 «кракен» опасен для жителей Ростовской области
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