«Кракен» также, как и «омикрон», поражает верхние дыхательные пути. Однако информации о том, что он протекает тяжелее или опускается в легкие — нет, сообщил RostovGazeta ростовский врач, не пожелавший публиковать свое имя.

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