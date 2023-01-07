Отличительной особенностью подварианта омикрон-штамма коронавируса «кракен», по словам врача, является агрессивность его распространения.
«Кракен» способен уклоняться от антител иммунной системы, присутствующих в организме от предыдущих инфекций или вакцинаций. Поэтому он быстрее других штаммов распространяется в популяции», — отмечает врач.
Собеседник добавляет, что беспокойство медиков вызывает другой факт. Медицинские службы во всем мире в период эпидсезона брошены на борьбу с гриппом и ОРВИ. А увеличение числа зараженных штаммом «кракен» может создать дополнительную нагрузку на стационары.
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