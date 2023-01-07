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«Ростовводоканал» пытается засудить ФК «Ростов»

Сегодня, 07:41
Фото: 1MI
Компания «Водоканал Ростова-на-Дону» обратилась с иском в суд к футбольному клубу «Ростов», говорится в материалах арбитражного суда.

Иск в суд направили в конце декабря 2022 года. На данный момент он пока не принят к производству.

Сумма требований к клубу составляет 158 тысяч рублей. Подробности заявления сейчас не раскрываются.

За 2022 год состав ФК «Ростов» подорожал до 52,5 млн евро
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До этого больница в Новошахтинске захотела взыскать более 450 тыс рублей долгов с ФК "Ростов". Она также обратилась в суд.

Вместе с этим стало известно, что за 2022 год состав ФК «Ростов» подорожал до 52,5 млн евро. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.

В данный момент команда находится на третьем месте турнирной таблицы чемпионата России.

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#Илья Протвинов#Фк#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
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