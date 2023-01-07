Иск в суд направили в конце декабря 2022 года. На данный момент он пока не принят к производству.
Сумма требований к клубу составляет 158 тысяч рублей. Подробности заявления сейчас не раскрываются.
До этого больница в Новошахтинске захотела взыскать более 450 тыс рублей долгов с ФК "Ростов". Она также обратилась в суд.
Вместе с этим стало известно, что за 2022 год состав ФК «Ростов» подорожал до 52,5 млн евро. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.
В данный момент команда находится на третьем месте турнирной таблицы чемпионата России.