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Уроженец Ростовской области Плотников погиб под минометным обстрелом на спецоперации

Сегодня, 05:44
Фото: 1MI
Уроженец Донецка Ростовской области Сергей Плотников стал участником спецоперации и погиб, сообщают СМИ.

Местное издание «Новость» пишет, что 45-летний мужчина погиб во время выполнения боевого задания. Говорится, что это случилось 1 декабря.

«Во время боев под Артемовском Плотников попал под минометный обстрел. Он получил ранение и выжить ему не удалось», — сказано в сообщении.

Власти в Ростовской области рассказали, что закупают для участников спецоперации
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Отмечается, что военнослужащий добровольно пошел на СВО, чтобы защищать Родину. Официальной информации о гибели бойца не поступало, она уточняется. 

Ранее власти в Ростовской области рассказали, что закупают для участников спецоперации. 

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