Местное издание «Новость» пишет, что 45-летний мужчина погиб во время выполнения боевого задания. Говорится, что это случилось 1 декабря.
«Во время боев под Артемовском Плотников попал под минометный обстрел. Он получил ранение и выжить ему не удалось», — сказано в сообщении.
Отмечается, что военнослужащий добровольно пошел на СВО, чтобы защищать Родину. Официальной информации о гибели бойца не поступало, она уточняется.
Ранее власти в Ростовской области рассказали, что закупают для участников спецоперации.