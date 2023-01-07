В Ростове-на-Дону 6 января выпал первый в 2023 году снег

Вместе со снегом начался дождь, из-за которого дороги превращались в лед. Дело в том, что ночью начались похолодания.
Коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности. По словам сити-менеджера Алексея Логвиненко, город подготовился к непогоде.
Днем в субботу, 7 января, температура не поднимется выше минус семи градусов. Осадков не будет, но сложится облачная погода.
В начале следующей недели также прогнозируют заморозки. По ночам температура будет опускаться до минус 11 градусов.
Ранее центр Ростова-на-Дону затопило после ливня вечером 13 декабря.