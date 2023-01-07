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В Ростове-на-Дону 6 января выпал первый в 2023 году снег

Сегодня, 05:04
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону вечером 6 января начался снегопад, который оказался первым в этом году, сообщает корреспондент RostovGazeta.

Вместе со снегом начался дождь, из-за которого дороги превращались в лед. Дело в том, что ночью начались похолодания. 

Коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности. По словам сити-менеджера Алексея Логвиненко, город подготовился к непогоде. 

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Днем в субботу, 7 января, температура не поднимется выше минус семи градусов. Осадков не будет, но сложится облачная погода. 

В начале следующей недели также прогнозируют заморозки. По ночам температура будет опускаться до минус 11 градусов. 

Ранее центр Ростова-на-Дону затопило после ливня вечером 13 декабря.

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