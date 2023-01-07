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В Ростове-на-Дону до 30 июня ограничат движение для транспорта по Варфоломеева

Сегодня, 12:30
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону введут ограничения движения в части улицы Варфоломеева, сообщили в городской администрации.

Причиной назвали строительно-монтажные работы, которые проводятся в районе дома №260а. Из-за этого здесь будут временно действовать ограничения.

В период до 30 июня планируется перекрывать проезд на время въезда и выезда техники. 

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Кроме того, закроют движение от улицы 339-я Стрелковая Дивизия в районе строения №15 до Малиновского с 20 января по 31 мая. В этот период пройдут работы по модернизации тепловой магистрали. 

Ранее урбанист предупредил жителей Ростова о постоянных огромных пробках в 2023 году. Он считает, что это будет связано с тремя большими стройками. 

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