Причиной назвали строительно-монтажные работы, которые проводятся в районе дома №260а. Из-за этого здесь будут временно действовать ограничения.
В период до 30 июня планируется перекрывать проезд на время въезда и выезда техники.
Кроме того, закроют движение от улицы 339-я Стрелковая Дивизия в районе строения №15 до Малиновского с 20 января по 31 мая. В этот период пройдут работы по модернизации тепловой магистрали.
Ранее урбанист предупредил жителей Ростова о постоянных огромных пробках в 2023 году. Он считает, что это будет связано с тремя большими стройками.