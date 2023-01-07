— Потенциальная вспышка «кракена» в Америке, возможно, и будет. Но она еще не появилась. Пока наблюдается только рост. Не исключено, что все это само собой прекратится. Да и взрывной рост штамма необязательно приведет к тому, что Европа и Россия окажутся в эпицентре событий. Мне кажется, что тут все-таки больше замешана политика, чем эпидемиология. Взять даже то, что сейчас жителей Китая перестали пускать в Европу и Америку без проверки теста на коронавирус.