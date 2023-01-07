Раньше, в эпидсезон ОРВИ и простуд, едва ли на Дону можно было встретить человека в маске. Сегодня — это уже обычная практика.
И хотя в нынешний эпидсезон врачи Ростовской области не ожидают большого роста пациентов с коронавирусом, в других частях планеты появился новый подвариант омикрон-штамма «кракен». Почему он вызывает опасения? К чему следует готовиться? Об этом рассказал в беседе с корреспондентом RostovGazeta ростовский врач, не пожелавший публиковать свое имя.
Кракен — это мифическое морское чудовище с репутацией разрушителя кораблей. Название нового штамма коронавируса «кракен» уже само по себе вселяет страх. Так ли опасен?
— «Кракен» — это подвариант омикрон-штамма, который называется XBB.1.5. По своим клиническим показаниям он ничуть не опаснее других омикронов. «Кракен» также поражает верхние дыхательные пути. Однако информации о том, что он опускается в легкие или тяжелее протекает, нет.
Особенностью «кракена» является способность ХВВ.1.5 уклоняться от антител иммунной системы, которые присутствуют в организме от предыдущих инфекций или вакцинаций. Также, «кракен» имеет мутацию в белке spike, что дает ему преимущество. Поэтому в популяции он распространяется очень быстро — быстрее и агрессивнее, чем другие «омикроны». В Америке наблюдается кратное увеличение числа заболевших. Количество случаев выявления этого штамма удваивается каждые девять дней.
В Европу этот подвариант массово пока не проник. Но, как показывает практика, это дело ближайших двух-трех месяцев. Скоро начнет распространяться и там. Не исключено, что следом может появиться у нас. Это известная история. Но она не вызывает серьезного беспокойства.
Почему тогда об этом активно заговорили эпидемиологи?
— Потенциальная вспышка «кракена» в Америке, возможно, и будет. Но она еще не появилась. Пока наблюдается только рост. Не исключено, что все это само собой прекратится. Да и взрывной рост штамма необязательно приведет к тому, что Европа и Россия окажутся в эпицентре событий. Мне кажется, что тут все-таки больше замешана политика, чем эпидемиология. Взять даже то, что сейчас жителей Китая перестали пускать в Европу и Америку без проверки теста на коронавирус.
То есть, по сути, «кракен» не представляет особой опасности?
— Обеспокоенность вызывает другой факт. Сейчас медицинские службы во всем мире загружены гриппом и другими респираторными заболеваниями. Увеличение числа зараженных штаммом «кракен» может создать дополнительную нагрузку на стационары. Амбулаторно мы справляемся. Пациентов с коронавирусом под наблюдением сейчас очень мало. Неделю назад в Ростовской области был отмечен спад заболеваемости ОРВИ и гриппом. Тем не менее расслабляться пока не время — эпидемиологический период продолжается.
Как, в целом, проходит эпидемиологический сезон в Ростовской области?
— От гриппа мы привили много людей. И видим, что грипп не вызвал взрывного роста. Заболеваемость находится на своем обычном уровне. К Новому году число заболевших пошло на спад. Но сейчас похолодало. Люди надышатся холодным воздухом, и мы ожидаем новый рост числа заболевших. Поэтому я призываю всех по-прежнему носить маски в местах скопления людей, регулярно мыть руки и лицо после возвращения домой с улицы. А если заболел — изолироваться, обратившись в поликлинику за оказанием медицинской помощи.
Пока у меня нет никаких опасений. Думаю, что этот эпидсезон будет пройден благополучно. Мы крепки, сильны и вооружены — знаем, как бороться с недугами. А предыдущие трудности нас только закалили.
Пару раз за время новогодних каникул мне довелось посетить общественные места в Ростове. Я заметил, что многие люди носят маски. Просто молодцы! Можно лишь порадоваться, что жители донского края осознали необходимость собственной защиты и стали тщательно относиться к своему здоровью.
Когда ожидается окончание эпидемиологического сезона?
— Из моего многолетнего опыта в оказании амбулаторной медицинской помощи, отмечу, что за год у нас проходит несколько волн. Из них четыре наиболее серьезные. Думаю, в конце января — начале февраля начнется третья волна увеличения числа заболевших ОРВИ и гриппом. Четвертая волна возникает обычно в конце марта-начале апреля. И это объяснимо. Люди радуются наступлению весны, яркому солнышку, потеплению, но внезапно наступает похолодание. Это случается обычно за пару недель перед Пасхой.
Ранее, со ссылкой на слова врачей, RostovGazeta сообщала о возможной вспышке коронавируса осенью 2022 года. Однако уже тогда ростовские доктора отмечали, что, несмотря на агрессивность заражения, штамм «окомирон» переносится легче. И практически ничем не отличается от обычного ОРЗ.