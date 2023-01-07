Эксперт объясняет, что в связи с санкциями многие кинокомпании отказались давать разрешения на прокат своих фильмов в российских кинотеатрах.
«Кинотеатры, которые показывают фильмы без соответствующего разрешения, действуют нелегально. Согласно Кодексу об административных правонарушениях РФ, за прокат и (или) показ фильма юридическим лицом без прокатного удостоверения взыскивается штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей», — говорит юрист.
Оксана Малюта добавляет, что за повторное нарушение кинотеатрам может грозить штраф в размере 200 тысяч рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток
«Если автору или правообладателю будет причинен крупный ущерб, то нарушитель отвечает по статье 146 Уголовного кодекса РФ за нарушение авторских и смежных прав», - объясняет юрист.
По ее словам, в сложившейся судебной практике пока нет дел о привлечении к ответственности за показ фильмов без получения прокатного удостоверения в условиях зарубежных санкций.
«Я не думаю, что наши власти будут привлекать кинотеатры к ответственности, поскольку бизнес, особенно кинотеатры, можно понять: с 2020 года кинотеатры терпят большие убытки, некоторые в Ростове закрылись. Ну и плюс, кинотеатры думают и о людях: нам ведь тоже хочется посмотреть мировые премьеры», - считает Оксана Малюта.
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