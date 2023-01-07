«Я не думаю, что наши власти будут привлекать кинотеатры к ответственности, поскольку бизнес, особенно кинотеатры, можно понять: с 2020 года кинотеатры терпят большие убытки, некоторые в Ростове закрылись. Ну и плюс, кинотеатры думают и о людях: нам ведь тоже хочется посмотреть мировые премьеры», - считает Оксана Малюта.