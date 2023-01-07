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Юрист объяснила, что может грозить ростовским кинотеатрам за прокат «Аватара-2»

Сегодня, 03:43
Фото: https://ru.freepik.com/
Юридические лица могут ответить по статье о нарушении авторских прав, но власти вряд ли запретят ростовским кинотеатрам показывать санкционные киноновинки, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовский юрист Оксана Малюта.

Эксперт объясняет, что в связи с санкциями многие кинокомпании отказались давать разрешения на прокат своих фильмов в российских кинотеатрах.

«Кинотеатры, которые показывают фильмы без соответствующего разрешения, действуют нелегально. Согласно Кодексу об административных правонарушениях РФ, за прокат и (или) показ фильма юридическим лицом без прокатного удостоверения взыскивается штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей», — говорит юрист.

Оксана Малюта добавляет, что за повторное нарушение кинотеатрам может грозить штраф в размере 200 тысяч рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток

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«Если автору или правообладателю будет причинен крупный ущерб, то нарушитель отвечает по статье 146 Уголовного кодекса РФ за нарушение авторских и смежных прав», - объясняет юрист.

По ее словам, в сложившейся судебной практике пока нет дел о привлечении к ответственности за показ фильмов без получения прокатного удостоверения в условиях зарубежных санкций.

«Я не думаю, что наши власти будут привлекать кинотеатры к ответственности, поскольку бизнес, особенно кинотеатры, можно понять: с 2020 года кинотеатры терпят большие убытки, некоторые в Ростове закрылись. Ну и плюс, кинотеатры думают и о людях: нам ведь тоже хочется посмотреть мировые премьеры», - считает Оксана Малюта.

Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростове жителей шокировала стоимость билетов на «Аватар-2» в январе 2023 года.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Кино
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