Осадков в этот день ждать не стоит, но будет облачно. Скорость ветра составит три метра в секунду.
Ночью станет еще холоднее и столбики термометров покажут минус 11 градусов. К заморозкам стоит готовиться и в начале рабочей недели.
В понедельник и вторник температура составит минус пять градусов. Холодно в городе будет и в среду.
Но в четверг, 12 числа, все изменится, так как потеплеет до плюс двух градусов. Но ночные заморозки сохранятся.
Ранее пробки, аварии и взлетевшие цены на такси принес Ростову-на-Дону ледяной дождь.