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Холодная погода с температурой до минус 8 градусов накроет Ростов 8 января

Сегодня, 05:19
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в воскресенье, 8 января, сохранится холодная погода с температурой до минус восьми градусов, сообщили в Гидрометцентре.
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Погода

Осадков в этот день ждать не стоит, но будет облачно. Скорость ветра составит три метра в секунду. 

Ночью станет еще холоднее и столбики термометров покажут минус 11 градусов. К заморозкам стоит готовиться и в начале рабочей недели. 

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В понедельник и вторник температура составит минус пять градусов. Холодно в городе будет и в среду.

Но в четверг, 12 числа, все изменится, так как потеплеет до плюс двух градусов. Но ночные заморозки сохранятся. 

Ранее пробки, аварии и взлетевшие цены на такси принес Ростову-на-Дону ледяной дождь.

#Илья Протвинов#Погода#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
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