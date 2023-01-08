Куда деть елку после Нового года в Ростове

Только, прежде, чем жечь, нужно соблюсти все меры безопасности. Учитывайте то, что ель, сосна и пихта, когда их сжигают, «стреляют» большим количеством искр. Хорошо бы также иметь рядом огнетушитель. Да и стоять от такого костра лучше подальше. Не забудьте потушить все тлеющие угольки, прежде, чем уехать обратно в город.