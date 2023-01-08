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Куда деть елку после Нового года в Ростове

Сегодня, 04:33
Фото: 1MI
Куда деть елку после Нового года в Ростове
Новый год встретили, Рождество тоже прошло, пора и елку убирать. Большинство ростовчан уже к 13 января обычно избавляется от праздничных деревьев. Но как это сделать правильно? Об этом в материале RostovGazeta.

Как избавиться от елки экологично

Проще всего оставить елку у мусорных баков. Но в этом году экоактивисты и просто сознательные жители Ростова-на-Дону смогут сдать свои живые елки начиная с 3 января на переработку. Праздничные деревья, предварительно освобожденные от игрушек и мишуры, можно принести в пункт приема елок на улице Каширская, 8/6.  

Кроме того, большой централизованный сбор новогодних деревьев будет дан 22 января. В этот день в донской столице откроются восемь точек приема елок, которые уже выполнили свое предназначение - подарили жителям города праздничное настроение.

 

 

Как лучше всего упаковать ёлку

Вынесли из дома пушистую красавицу, а иголки спустя полгода после праздника все еще впиваются вам в ноги? Воспользуйтесь проверенными лайфхаками, как этого не допустить.

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В первую очередь нужно защитить руки, чтобы не уколоться. Для этого наденьте плотные хозяйственные перчатки. Следующий шаг - покрыть полы газетами. Обязательно сверните ковер, если он лежит близко к елке. Затем ветки дерева можно сцепить липкой лентой. Также елку можно замотать пищевой пленкой, пакетами или ненужной простыней. Теперь деревце готово и его можно выносить из дома.

Как еще можно утилизировать елку

Устроить хвойный костер 

Обычно все так или иначе задумываются над тем, а чем заняться в новогодние каникулы. Можно завести прекрасную традицию - торжественное сжигание зеленой красавицы за городом. Например, ветви хвойного дерева можно использовать в огороде для укрытия растений, а вот ствол - распилить на поленья.

 

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Только, прежде, чем жечь, нужно соблюсти все меры безопасности. Учитывайте то, что ель, сосна и пихта, когда их сжигают, «стреляют» большим количеством искр. Хорошо бы также иметь рядом огнетушитель. Да и стоять от такого костра лучше подальше. Не забудьте потушить все тлеющие угольки, прежде, чем уехать обратно в город.

Отнести в зоопарк

По словам ростовского эколога Дмитрия Брыканова, хвойные являются излюбленным лакомством зубров и оленей. Перед тем, как отдать елку сотрудникам зоопарка, ее нужно тщательно осмотреть и снять мишуру, чтобы она не попала в пищевод животных.

Принять ванну

Из хвои можно сварить расслабляющий отвар для ванн.

Фото: pxhere.com

«В хвое содержится много витамина C и эфирных масел, которые положительно влияют на нервную систему. 1 кг хвои нужно залить 5 литрами воды и варить 30-40 минут», — объяснил эколог Дмитрий Брыканов.

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