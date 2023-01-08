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На кишащий тараканами супермаркет пожаловались жители в Ростове-на-Дону

Сегодня, 05:45
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в одном из супермаркетов оказалось большое количество насекомых, сообщили горожане в соцсети «ВКонтакте».

Один из местных жителей зашел в магазин на 339-й Стрелковой Дивизии и ужаснулся от большого количества тараканов. Они спокойно бегали по торговому залу.

«Это что вообще происходит в продуктовом магазине? Где проверки и ответственные за происходящее», — поинтересовался автор.

Пользователи в комментариях предположили, что тараканы прибежали из одной из квартир в доме, где находится магазин. Другие нашли в этом повод для шуток.

«Мороз на улице. Они погреться пришли, они уйдут, когда потеплеет», — прозвучало в комментариях.

«Хороший хозяин таракана в мороз на улицу не выгонит. Могла бы и покормить», — пошутили ростовчане.

Ранее о бегающих по больнице и вещам новорожденных тараканах рассказали пациенты в Азове. 

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