Один из местных жителей зашел в магазин на 339-й Стрелковой Дивизии и ужаснулся от большого количества тараканов. Они спокойно бегали по торговому залу.
«Это что вообще происходит в продуктовом магазине? Где проверки и ответственные за происходящее», — поинтересовался автор.
Пользователи в комментариях предположили, что тараканы прибежали из одной из квартир в доме, где находится магазин. Другие нашли в этом повод для шуток.
«Мороз на улице. Они погреться пришли, они уйдут, когда потеплеет», — прозвучало в комментариях.
«Хороший хозяин таракана в мороз на улицу не выгонит. Могла бы и покормить», — пошутили ростовчане.
Ранее о бегающих по больнице и вещам новорожденных тараканах рассказали пациенты в Азове.