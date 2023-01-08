По их словам, поверхность водоема покрылась «снежными цветами». Это кристаллы, появляющиеся поверх льда при переходе водяного пара в твердое состояние.
Местные жители назвали это явление очень красивым. Добавим, что в регионе начались заморозки и температура опустилась ниже нуля.
Согласно прогнозам, морозы сохранятся до четверга, после чего может потеплеть до плюс одного градуса. Осадков в ближайшие дни ждать не стоит.
Ранее водитель «Нивы» устроил дрифт по обмелевшему берегу Таганрогского залива.