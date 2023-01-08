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Необычные кристаллы обнаружили жители донского хутора на поверхности водоема

Сегодня, 14:44
Фото: 1mi
В хуторе Смеловка Ростовской области местные жители заметили необычные кристалы на поверхности водоема, сообщили они в соцсети «ВКонтакте».

По их словам, поверхность водоема покрылась «снежными цветами». Это кристаллы, появляющиеся поверх льда при переходе водяного пара в твердое состояние.

Местные жители назвали это явление очень красивым. Добавим, что в регионе начались заморозки и температура опустилась ниже нуля.

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Согласно прогнозам, морозы сохранятся до четверга, после чего может потеплеть до плюс одного градуса. Осадков в ближайшие дни ждать не стоит.

Ранее водитель «Нивы» устроил дрифт по обмелевшему берегу Таганрогского залива. 

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#Илья Протвинов#Прогноз погоды#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
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