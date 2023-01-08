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Ограничения введут в портах Азов, Ростов-на-Дону и Таганрог с 9 января

Сегодня, 17:41
Фото: 1mi
В Ростовской области в нескольких портах будут действовать ограничения с понедельника, 9 января, пишут СМИ.

Эти меры необходимы из-за погодных условий и прогноза ледовой обстановки. Они помогут обеспечить безопасность судов. 

Это касается портов Азов, Ростов-на-Дону и Таганрог. По информации Portnews, к плаванию будут допускать суда, которые имеют ледовый класс не ниже Ice1.

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«Запрещается плавание барже-буксирных составов и проведение любых буксировочных операций», — говорится в публикации. Это не распространяется на аварийные случаи.

Ранее капитан теплохода в Ростовской области украл 40 тонн топлива. В результате возбудили уголовное дело.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Корабль#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
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