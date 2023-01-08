Эти меры необходимы из-за погодных условий и прогноза ледовой обстановки. Они помогут обеспечить безопасность судов.
Это касается портов Азов, Ростов-на-Дону и Таганрог. По информации Portnews, к плаванию будут допускать суда, которые имеют ледовый класс не ниже Ice1.
«Запрещается плавание барже-буксирных составов и проведение любых буксировочных операций», — говорится в публикации. Это не распространяется на аварийные случаи.
Ранее капитан теплохода в Ростовской области украл 40 тонн топлива. В результате возбудили уголовное дело.