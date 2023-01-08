Ночью в воскресенье, 8 января, на балкон многоквартирного дома вышел мужчина и стал кричать. Его было слышно на всю округу.
Ростовчанин долго не успокаивался, из-за чего разбудил соседей.
«Шоу непрерывно продолжалось с четырех утра. Он кричал около часа», — заявили местные жители. Пользователи в комментариях поинтересовались, вызвали ли горожане полицию.
Другие посоветовали мужчине употреблять меньше алкоголя.
«Поэтому и не надо столько выходных», — сообщили горожане.
Ранее ростовчане пожаловались на пьяных, которые пришли на службу в храмы в Рождество.