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Орущий на балконе мужчина разбудил ростовчан ночью 8 января

Сегодня, 08:16
Фото: 1mi
Часть жителей Ростова-на-Дону проснулась среди ночи из-за кричащего мужчины, сообщили они в соцсети «ВКонтакте».

Ночью в воскресенье, 8 января, на балкон многоквартирного дома вышел мужчина и стал кричать. Его было слышно на всю округу.

Ростовчанин долго не успокаивался, из-за чего разбудил соседей.

«Шоу непрерывно продолжалось с четырех утра. Он кричал около часа», — заявили местные жители. Пользователи в комментариях поинтересовались, вызвали ли горожане полицию.

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Другие посоветовали мужчине употреблять меньше алкоголя.

«Поэтому и не надо столько выходных», — сообщили горожане.

Ранее ростовчане пожаловались на пьяных, которые пришли на службу в храмы в Рождество.

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#Илья Протвинов#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия
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