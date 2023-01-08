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Ростовчане заявили о взорвавшейся машине днем 8 января

Сегодня, 16:33
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону на улице Магнитогорской сгорел автомобиль, сообщили в УМЧС по региону.

Возгорание произошло днем в воскресенье, 8 января. Здесь загорелась машина на площади три квадратных метра. 

Всего к ликвидации огня привлекли семь специалистов, они используют две единицы техники.  О причинах пожара информации нет.

В данный момент огонь ликвидирован.

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Ранее ростовчане в соцсетях написали, что в автомобиле взорвался газовый баллон. По их словам, был слышан хлопок, который напугал окружающих. 

До этого стало известно, что более 50% пожаров в Ростовской области в 2023 году пришлись на жилые помещения. 

Читайте также о том, как грузовик дорожных рабочих загорелся в центре Ростова-на-Дону утром 29 декабря. 

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