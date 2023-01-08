Возгорание произошло днем в воскресенье, 8 января. Здесь загорелась машина на площади три квадратных метра.
Всего к ликвидации огня привлекли семь специалистов, они используют две единицы техники. О причинах пожара информации нет.
В данный момент огонь ликвидирован.
Ранее ростовчане в соцсетях написали, что в автомобиле взорвался газовый баллон. По их словам, был слышан хлопок, который напугал окружающих.
До этого стало известно, что более 50% пожаров в Ростовской области в 2023 году пришлись на жилые помещения.
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