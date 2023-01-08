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Ростовский ТЦ "Горизонт" заставил заплатить по долгам ушедший с рынка Starbucks

Сегодня, 09:07
Фото: 1mi
Компания «Кофе Сирена» погасила долги перед «Торговым комплексом Горизонт» в Ростове-на-Дону, говорится в материалах арбитражного суда.

Представители ТЦ обратились в суд с иском к компании «Кофе Сирена». Они потребовали взыскать 2,3 миллиона рублей долгов, 228 тысяч — пени и 552 тысячи рублей — штрафа.

В материалах указано, что компания арендовала помещение в торговом комплексе для размещения кофейни. Однако появились долги по аренде, что и стало причиной иска.

Позже представители «Горизонта» отказались от требований, так как ответчик погасил задолженность.

Добавим, что «Кофе Сирена» — это юридическое лицо американской компании Starbucks. Ранее говорилось о ликвидации этого юрлица в России. Бренд ушел с российского рынка в прошлом году.

 

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