Представители ТЦ обратились в суд с иском к компании «Кофе Сирена». Они потребовали взыскать 2,3 миллиона рублей долгов, 228 тысяч — пени и 552 тысячи рублей — штрафа.
В материалах указано, что компания арендовала помещение в торговом комплексе для размещения кофейни. Однако появились долги по аренде, что и стало причиной иска.
Позже представители «Горизонта» отказались от требований, так как ответчик погасил задолженность.
Добавим, что «Кофе Сирена» — это юридическое лицо американской компании Starbucks. Ранее говорилось о ликвидации этого юрлица в России. Бренд ушел с российского рынка в прошлом году.