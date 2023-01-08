Стало известно, какие спортивные объекты отремонтируют на Дону в 2023 году

В 2023 году обустроят комплекс на гребном канале и завершат ремонт бассейна в Таганроге. Также завершится обновление Дворца спорта «Шахтер» в Гукове.
Губернатор Василий Голубев взял под личный контроль реконструкцию Дворца спорта в Ростове. Он рассказал, что в регионе создают условия для спорта высших достижений.
Отмечается, что в области увеличилась доля тех, кто систематически занимается спортом. В прошлом году удалось построить и отремонтировать 38 спортивных объектов.
Так, завершили строительство крытого манежа в донской столице.
Ранее стало известно, что администрация в Ростове-на-Дону пересмотрит смету для реконструкции парка Горького.