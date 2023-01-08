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Стало известно, какие спортивные объекты отремонтируют на Дону в 2023 году

Сегодня, 12:54
Фото: 1mi
В Ростовской области в этом году предстоит отремонтировать сразу несколько спортивных объектов, сообщили в правительстве региона.

В 2023 году обустроят комплекс на гребном канале и завершат ремонт бассейна в Таганроге. Также завершится обновление Дворца спорта «Шахтер» в Гукове.

Губернатор Василий Голубев взял под личный контроль реконструкцию Дворца спорта в Ростове. Он рассказал, что в регионе создают условия для спорта высших достижений.

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Отмечается, что в области увеличилась доля тех, кто систематически занимается спортом. В прошлом году удалось построить и отремонтировать 38 спортивных объектов. 

Так, завершили строительство крытого манежа в донской столице. 

Ранее стало известно, что администрация в Ростове-на-Дону пересмотрит смету для реконструкции парка Горького. 

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