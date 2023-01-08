В ближайшие дни в регионе ожидаются заморозки. В воскресенье, 8 января, температура составит минус 10 градусов.
В понедельник прогнозируют минус пять градусов, во вторник - минус восемь, в среду - минус пять градусов. По ночам будет холодать до минус 13 градусов.
Потепление начнется с четверга, 12 января. Температура поднимется до плюс одного градуса.
На следующий день потеплеет до плюс четырех. Осадков все эти дни ждать не стоит.
Ранее ростовских коммунальщиков перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды. В городе подготовлена спецтехника для уборки улиц.