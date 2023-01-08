rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Стало известно, когда сильные заморозки уйдут из Ростовской области в январе

Сегодня, 09:13
Фото: 1MI
В Ростовской области на следующей неделе должны прекратиться сильные морозы, сообщили синоптики.

В ближайшие дни в регионе ожидаются заморозки. В воскресенье, 8 января, температура составит минус 10 градусов. 

В понедельник прогнозируют минус пять градусов, во вторник - минус восемь, в среду - минус пять градусов. По ночам будет холодать до минус 13 градусов.

Ростовских коммунальщиков перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды
Узнать подробнее

Потепление начнется с четверга, 12 января. Температура поднимется до плюс одного градуса.

На следующий день потеплеет до плюс четырех. Осадков все эти дни ждать не стоит. 

Ранее ростовских коммунальщиков перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды. В городе подготовлена спецтехника для уборки улиц.

Читайте также:
Ростовских коммунальщиков перевели в режим повышенной готовности из-за непогодыРогозина не могут транспортировать в Москву из ростовского госпиталя из-за непогодыРостовский таксист объяснил, почему цены на поездки подскакивают в разы в непогоду
#Илья Протвинов#Прогноз погоды#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
Подпишитесь
В Таганроге сотни жителей остались без электричества из-за обрывов линии с 6 января
Сегодня, 07:14
Орущий на балконе мужчина разбудил ростовчан ночью 8 января
Сегодня, 08:16
Врач рассказал, чем штамм COVID-19 «кракен» опасен для жителей Ростовской области
Вчера, 11:25
Жителям в Ростовской области рассказали, как себя вести при аномальных морозах
Сегодня, 06:39
На кишащий тараканами супермаркет пожаловались жители в Ростове-на-Дону днем 7 января
Сегодня, 05:45
Куда деть елку после Нового года в Ростове
Сегодня, 04:33