Автолюбитель на иномарке резко повернул на перекрестке и его занесло. После этого он ускорился и поехал дальше.
Машин в это время на дороге практически не было. Часть пользователей в комментариях не увидела в этом ничего плохого.
«Не думаю, что водителя надо ругать. Да, может штраф и получит за такое на перекрестке. Он выбрал правильное время, когда здесь не было машин», — написали ростовчане.
Другие заявили, что подобный маневр был опасным и мог привести к аварии.
Ранее ростовчан возмутили автохамы, устроившие парковку на тротуаре на Большой Садовой.