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В Ростове-на-Дону водитель устроил дрифт на скользкой дороге

Сегодня, 05:32
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону один из водителей устроил дрифт на дороге после выпавшего снега, сообщили горожане в соцсети «ВКонтакте».

Автолюбитель на иномарке резко повернул на перекрестке и его занесло. После этого он ускорился и поехал дальше.

Машин в это время на дороге практически не было. Часть пользователей в комментариях не увидела в этом ничего плохого.

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«Не думаю, что водителя надо ругать. Да, может штраф и получит за такое на перекрестке. Он выбрал правильное время, когда здесь не было машин», — написали ростовчане.

Другие заявили, что подобный маневр был опасным и мог привести к аварии.

Ранее ростовчан возмутили автохамы, устроившие парковку на тротуаре на Большой Садовой.

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#Илья Протвинов#Автохам#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
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