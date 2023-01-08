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В Ростове разрабатывают беспилотный летательный аппарат с модулем автопилотирования

Сегодня, 12:08
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону ученые занимаются созданием беспилотника с интеллектуальной информационно-управляющей системой, сообщили в ДГТУ.

Эта разработка будет полезна сразу в нескольких сферах, в том числе сельском хозяйстве. При производстве хотят использовать российские компоненты. 

В данный момент ведется работа над создание опытного образца. Лабораторию хотят оснастить специальными стендами, где можно будет выяснить эффективность созданных алгоритмов.

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Отмечается, что ученые хотят разработать операционную систему с модулем автопилотирования.

Напомним, что в Ростовской области ввели запрет на использование беспилотников. Подробный материал читайте по ссылке. 

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