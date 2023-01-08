Эта разработка будет полезна сразу в нескольких сферах, в том числе сельском хозяйстве. При производстве хотят использовать российские компоненты.
В данный момент ведется работа над создание опытного образца. Лабораторию хотят оснастить специальными стендами, где можно будет выяснить эффективность созданных алгоритмов.
Отмечается, что ученые хотят разработать операционную систему с модулем автопилотирования.
Напомним, что в Ростовской области ввели запрет на использование беспилотников. Подробный материал читайте по ссылке.