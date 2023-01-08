Число пожаров выросло на 24% по сравнению с таким же периодом 2022 года. В этом году погибли шесть человек, что на четверть меньше, чем в минувшем году.
Всего в Ростовской области при пожарах удалось спасти девять человек. Известно, что более половины возгораний произошли в жилых помещениях.
Чаще всего происшествия начинались из-за неосторожного обращения с огнем. Либо по причине неисправного электрооборудования.
Так, 4 января в Волгодонске на улице Курчатова погибла инвалид-колясочник. Причиной стало неаккуратное обращение с огнем при курении.
До этого в центре Ростова-на-Дону потушили крупный пожар площадью 150 кв. м ночью 30 декабря.