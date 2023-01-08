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В Ростовской области на четверть выросло количество пожаров за год

Сегодня, 11:04
Фото: 1mi
В Ростовской области с начала года произошло 88 возгораний, заявили в УМЧС по региону.

Число пожаров выросло на 24% по сравнению с таким же периодом 2022 года. В этом году погибли шесть человек, что на четверть меньше, чем в минувшем году.

Всего в Ростовской области при пожарах удалось спасти девять человек. Известно, что более половины возгораний произошли в жилых помещениях.

Чаще всего происшествия начинались из-за неосторожного обращения с огнем. Либо по причине неисправного электрооборудования. 

Так, 4 января в Волгодонске на улице Курчатова погибла инвалид-колясочник. Причиной стало неаккуратное обращение с огнем при курении. 

До этого в центре Ростова-на-Дону потушили крупный пожар площадью 150 кв. м ночью 30 декабря. 

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#Илья Протвинов#Пожар#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествия
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