По информации Donday, погиб заключенный Сергей Плотников, который вступил в ЧВК «Вагнер». Издание пишет, что ранение он получил во время минометного обстрела 1 декабря.
«Бойцу было 45 лет, он перешел в „Вагнер“ из режимного учреждения. Он должен был освободиться из колонии через два года», — сказано в сообщении.
Отмечается, что похороны прошли на кладбище "Чугунка". Информации о произошедшем не поступало, она уточняется.
Ранее власти в Ростовской области рассказали, что закупают для участников спецоперации.