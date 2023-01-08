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В Ростовской области похоронили погибшего на СВО бойца из ЧВК «Вагнер» Плотникова

Сегодня, 15:11
Фото: 1mi
В Ростовской области прошли похороны военнослужащего, который погиб во время спецоперации, пишут СМИ.

По информации Donday, погиб заключенный Сергей Плотников, который вступил в ЧВК «Вагнер». Издание пишет, что ранение он получил во время минометного обстрела 1 декабря.

«Бойцу было 45 лет, он перешел в „Вагнер“ из режимного учреждения. Он должен был освободиться из колонии через два года», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что похороны прошли на кладбище "Чугунка". Информации о произошедшем не поступало, она уточняется. 

Ранее власти в Ростовской области рассказали, что закупают для участников спецоперации.

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#Илья Протвинов#Происшествие#Спецоперация#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
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