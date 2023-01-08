Всего за первую неделю зарегистрировали 88 возгораний. Это количество выросло по сравнению с таким же периодом 2022 года.
Количество смертей в пожарах снизилось за год. Во время возгораний удалось спасти девять человек.
Основной причиной пожаров стало неосторожное обращение с огнем. В некоторых случаях возгорания начинались из-за сломанного электрооборудования.
Ранее стало известно, что из-за пиротехники в Ростове пострадали 9 человек в ночь на 1 января.
До этого в центре Ростова-на-Дону потушили крупный пожар площадью 150 кв. м ночью 30 декабря.