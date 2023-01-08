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В Ростовской области в пожарах погибли 6 человек в 2023 году

Сегодня, 10:54
Фото: 1mi
В Ростовской области с начала года произошли несколько пожаров, которые унесли жизни шестерых человек, сообщили в УМЧС по региону.

Всего за первую неделю зарегистрировали 88 возгораний. Это количество выросло по сравнению с таким же периодом 2022 года. 

Количество смертей в пожарах снизилось за год. Во время возгораний удалось спасти девять человек. 

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Основной причиной пожаров стало неосторожное обращение с огнем. В некоторых случаях возгорания начинались из-за сломанного электрооборудования. 

Ранее стало известно, что из-за пиротехники в Ростове пострадали 9 человек в ночь на 1 января. 

До этого в центре Ростова-на-Дону потушили крупный пожар площадью 150 кв. м ночью 30 декабря.

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