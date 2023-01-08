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В Таганроге сотни жителей остались без электричества из-за обрывов линии с 6 января

Сегодня, 07:14
Фото: 1MI
В Таганроге большое количество местных жителей остались без электричества, сообщили они в соцсети «ВКонтакте».

На проблемы горожане стали жаловаться еще 6 января. В том числе они наблюдаются в районе Михайловки.

«Что у нас вообще происходит. Раз включили на полчаса и все — делайте, что хотите. Безобразие. Звоню в аварийку, а там занято», — пожаловались горожане.

Другим пользователям удалось выяснить причину. По их словам, оборвался высоковольтный провод и лежит на земле.

«Район Михайловки, помогите. Без электричества не работает котел, замерзаем», — пишут горожане.

Официальной информации об аварии не поступало, она уточняется.

Напомним, что массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове-на-Дону с 9 и по 15 января.

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#Илья Протвинов#Электричество#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия
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