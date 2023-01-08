На проблемы горожане стали жаловаться еще 6 января. В том числе они наблюдаются в районе Михайловки.
«Что у нас вообще происходит. Раз включили на полчаса и все — делайте, что хотите. Безобразие. Звоню в аварийку, а там занято», — пожаловались горожане.
Другим пользователям удалось выяснить причину. По их словам, оборвался высоковольтный провод и лежит на земле.
«Район Михайловки, помогите. Без электричества не работает котел, замерзаем», — пишут горожане.
Официальной информации об аварии не поступало, она уточняется.
Напомним, что массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове-на-Дону с 9 и по 15 января.