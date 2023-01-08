На улице Соколова выявили дефект на трубопроводе, из-за чего нужно провести ремонтные работы. В данный момент отопления нет в 33 домах и пяти нежилых помещениях.
Это коснулось сразу нескольких улиц, в том числе Соколова, Максима Горького, Чехова, Красноармейская. Также это затронуло Ворошиловский, Малюгиной, Филимоновская, Лермонтовская.
В данный момент проводятся восстановительные работы, специалисты используют четыре единицы спецтехники. Завершить их планируется до 19 часов 8 января.
В данный момент в Ростове температура воздуха составляет минус 18 градусов.
Напомним, что центр Ростова оставался без отопления и горячей воды из-за аварии 2 января.