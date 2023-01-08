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В центре Ростова без отопления остались 33 жилых дома из-за дефектов трубопровода

Сегодня, 12:14
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону 33 жилых дома остались без тепла из-за коммунальной аварии, сообщают «Ростовские тепловые сети».

На улице Соколова выявили дефект на трубопроводе, из-за чего нужно провести ремонтные работы. В данный момент отопления нет в 33 домах и пяти нежилых помещениях.

Это коснулось сразу нескольких улиц, в том числе Соколова, Максима Горького, Чехова, Красноармейская. Также это затронуло Ворошиловский, Малюгиной, Филимоновская, Лермонтовская.

Часть Ростова-на-Дону осталась без отопления в декабрьские морозы
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В данный момент проводятся восстановительные работы, специалисты используют четыре единицы спецтехники. Завершить их планируется до 19 часов 8 января.  

В данный момент в Ростове температура воздуха составляет минус 18 градусов. 

Напомним, что центр Ростова оставался без отопления и горячей воды из-за аварии 2 января. 

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#Илья Протвинов#Отопление#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
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