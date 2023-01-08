Нельзя исключать, что после массового появления зараженных штаммом «кракен» в Европе, вирус может появиться и в России, в том числе и в Ростовской области. Но это не вызывает серьезного беспокойства, сообщил RostovGazeta ростовский врач, не пожелавший публиковать свое имя.

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