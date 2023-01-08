По словам ростовского доктора, число случаев выявления зараженных подвариантом омикрон-штамма «кракен» в Америке удваивается каждые девять дней. Но в Европу этот штамм массово пока не проник — на это потребуется два-три месяца.
«Не исключено, что следом, «кракен» может появиться и у нас. Это стандартная история, которая не вызывает серьезного беспокойства», - отмечает врач.
Собеседник добавляет, что пока еще потенциальная вспышка заражения «кракеном» в Америке не наблюдается. Отмечен только рост числа заболевших.
Подробнее в материале: Чем штамм COVID-19 «кракен» опасен для жителей Ростовской области