rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Врач рассказал, когда штамм COVID-19 «кракен» придет в Ростовскую область

Сегодня, 03:24
Фото: 1MI
Нельзя исключать, что после массового появления зараженных штаммом «кракен» в Европе, вирус может появиться и в России, в том числе и в Ростовской области. Но это не вызывает серьезного беспокойства, сообщил RostovGazeta ростовский врач, не пожелавший публиковать свое имя.

По словам ростовского доктора, число случаев выявления зараженных подвариантом омикрон-штамма «кракен» в Америке удваивается каждые девять дней. Но в Европу этот штамм массово пока не проник — на это потребуется два-три месяца.

«Не исключено, что следом, «кракен» может появиться и у нас. Это стандартная история, которая не вызывает серьезного беспокойства», - отмечает врач.

Собеседник добавляет, что пока еще потенциальная вспышка заражения «кракеном» в Америке не наблюдается. Отмечен только рост числа заболевших.

Врач рассказал, чем штамм COVID-19 «кракен» опасен для жителей Ростовской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Ученые КНР выдвинули новую версию появления “Омикрона” и “стелс-Омикрона”В КНР выявили новый подвариант омикрон-штамма коронавирусаЭксперты: Омикрон может очень быстро уходить из носоглотки и не выявляться тестом
#Дарья Демидова#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Эксклюзив#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Здоровье
Подпишитесь
Пьяных в храме и «канализационных монстров» увидели жители в Ростовской области
Вчера, 15:25
В Ростове-на-Дону на бездомных собак хотят потратить более 60 млн рублей
Вчера, 14:44
Президент Украины Зеленский ввел санкции против ростовчан Басты и Аллегровой с января
Вчера, 18:34
Израильский The Jerusalем Post заявил о сбитом НЛО в небе над Ростовской областью
Вчера, 12:08
Ростовчане пожаловались на отсутствие общественного транспорта на Рождество
Вчера, 15:34
Ростовский врач назвал симптомы проявления штамма коронавируса «кракен»
Вчера, 13:34