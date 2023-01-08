По информации Ntv.ру, в данный момент саперы разминируют бункеры на комбинате имени Ильича. Говорится, что украинские военные превратили эту территорию в минное поле.
«Везде находятся ловушки, которые обезвредить можно только на месте. Большое количество взрывных устройств замаскированы. Их прятали в микроволновки или детские игрушки и вещи», — сказано в сообщении.
Отмечается, что специалистам помогают роботы. Площадь предприятия составляет одну тысячу гектаров.
Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее из Ростовской области мобилизованным доставили снаряжение.