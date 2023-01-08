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Заминированные игрушки обнаружили саперы в 60 км от Ростовской области

Сегодня, 13:41
Фото: 1mi
В Мариуполе, который находится в 60 километрах от Ростовской области, обнаружили заминированные игрушки, сообщают СМИ.

По информации Ntv.ру, в данный момент саперы разминируют бункеры на комбинате имени Ильича. Говорится, что украинские военные превратили эту территорию в минное поле.

«Везде находятся ловушки, которые обезвредить можно только на месте. Большое количество взрывных устройств замаскированы. Их прятали в микроволновки или детские игрушки и вещи», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что специалистам помогают роботы. Площадь предприятия составляет одну тысячу гектаров.

Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ранее из Ростовской области мобилизованным доставили снаряжение.

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