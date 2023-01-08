Всего в списке оказались 119 человек, в том числе артисты и певцы. Вместе с Бастой в перечне оказались Евгений Петросян и Михаил Галустян.
Если у оказавшихся под санкциями лиц есть активы на Украине, то они будут заблокированы. Эти меры продлятся 10 лет.
До этого рэпер Баста попал в рейтинг самых высокооплачиваемых артистов России. Первые три места заняли певец Леонид Агутин, группа «Руки вверх» и певица Zivert.
До этого футбольный клуб Басты наказали из-за долгов по зарплатам. Материал об этом читайте по ссылке.