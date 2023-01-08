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Зеленский ввел санкции против музыканта из Ростова-на-Дону Василия Вакуленко

Сегодня, 09:35
Фото: 1mi
Уроженец Ростова-на-Дону Василий Вакуленко, выступающий под псевдонимом Баста, оказался в санкционном списке, говорится на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

Всего в списке оказались 119 человек, в том числе артисты и певцы. Вместе с Бастой в перечне оказались Евгений Петросян и Михаил Галустян.

Если у оказавшихся под санкциями лиц есть активы на Украине, то они будут заблокированы. Эти меры продлятся 10 лет. 

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До этого рэпер Баста попал в рейтинг самых высокооплачиваемых артистов России. Первые три места заняли певец Леонид Агутин, группа «Руки вверх» и певица Zivert.

До этого футбольный клуб Басты наказали из-за долгов по зарплатам. Материал об этом читайте по ссылке.

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