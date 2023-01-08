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Жителям в Ростовской области рассказали, как себя вести при аномальных морозах

Сегодня, 06:39
Фото: 1MI
Жителей Ростовской области попросили соблюдать правила пожарной безопасности в период аномально низких температур, сообщили в УМЧС по региону.

Во время морозов чаще всего причиной пожаров становятся нарушения при использовании электроприборов. Местных жителей просят не пользоваться неисправными печами.

«Стоит отказаться от самодельных обогревателей. Нельзя оставлять без присмотра печи», — сказано в сообщении.

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Ростовчанам напомнили, что запрещено хранить газовые баллоны в жилых помещениях. Также нельзя оставлять без присмотра детей. 

Согласно прогнозу, в воскресенье, 8 января, температура составит минус восемь градусов. Ночью похолодает до минус 11 градусов.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Прогноз погоды#Общество
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