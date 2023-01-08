Во время морозов чаще всего причиной пожаров становятся нарушения при использовании электроприборов. Местных жителей просят не пользоваться неисправными печами.
«Стоит отказаться от самодельных обогревателей. Нельзя оставлять без присмотра печи», — сказано в сообщении.
Ростовчанам напомнили, что запрещено хранить газовые баллоны в жилых помещениях. Также нельзя оставлять без присмотра детей.
Согласно прогнозу, в воскресенье, 8 января, температура составит минус восемь градусов. Ночью похолодает до минус 11 градусов.