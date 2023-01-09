Он рассказал изданию ТАСС, что планируется строительство спального и спортивного корпусов. Вместе с этим должны появиться школьные мастерские.
Всего из областного бюджета направят 1,1 миллиарда рублей. На эти средства, в том числе обновят здание Мариинской гимназии, которая является филиалом Белокалитвинского казачьего кадетского корпуса.
Также власти рассмотрят вопрос об открытии казачьего кадетского корпуса в Каменске-Шахтинском.
Ранее стало известно, что Госэкспертиза разрешила построить гостиницу на набережной в Ростове-на-Дону.