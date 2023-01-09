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Более 1 млрд руб потратят на строительство казачьих корпусов на Дону в 2023 году

Сегодня, 10:02
Фото: donland.ru
Более 1 млрд руб потратят на строительство казачьих корпусов на Дону в 2023 году
В Ростовской области в этом году на строительство казачьих корпусов и обновление существующих направят более миллиарда рублей, сообщил замгубернатора Михаил Корнеев.

Он рассказал изданию ТАСС, что планируется строительство спального и спортивного корпусов. Вместе с этим должны появиться школьные мастерские. 

Всего из областного бюджета направят 1,1 миллиарда рублей. На эти средства, в том числе обновят здание Мариинской гимназии, которая является филиалом Белокалитвинского казачьего кадетского корпуса. 

Госэкспертиза разрешила построить гостиницу на набережной в Ростове-на-Дону
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Также власти рассмотрят вопрос об открытии казачьего кадетского корпуса в Каменске-Шахтинском.

Ранее стало известно, что Госэкспертиза разрешила построить гостиницу на набережной в Ростове-на-Дону.

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