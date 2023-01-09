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Более 150 пьяных водителей поймали в Ростовской области с 1 января

Сегодня, 14:41
Фото: гибдд.рф
Более 150 пьяных водителей поймали в Ростовской области с 1 января
В Ростовской области более 150 водителей сели пьяными за руль на новогодних праздниках, сообщили в УГИБДД по региону.

С 1 по 9 января проводили рейды «Нетрезвый водитель», в рамках которых выявляли выпивших людей. В результате материалы составили на 79 пьяных граждан, которые теперь могут потерять права на два года.

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Еще 86 автолюбителей отказались от прохождения медосвидетельствования. Им также грозит лишение прав.

Еще 22 человека сели пьяными за руль повторно, что является преступлением. Они могут лишиться свободы на срок до двух лет.

Ранее ростовчане пожаловались на пьяных, которые пришли на службу в храмы в Рождество.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия
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