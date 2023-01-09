С 1 по 9 января проводили рейды «Нетрезвый водитель», в рамках которых выявляли выпивших людей. В результате материалы составили на 79 пьяных граждан, которые теперь могут потерять права на два года.
Еще 86 автолюбителей отказались от прохождения медосвидетельствования. Им также грозит лишение прав.
Еще 22 человека сели пьяными за руль повторно, что является преступлением. Они могут лишиться свободы на срок до двух лет.
Ранее ростовчане пожаловались на пьяных, которые пришли на службу в храмы в Рождество.