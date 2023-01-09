Предприятие «Агрегат» из города Сим Челябинской области подало в суд иск против ТАНТК им. Г. М. Бериева. Сумма исковых требований составляет 17,3 миллиона рублей. На каком основании челябинское предприятия хочет их взыскать, пока неизвестно.