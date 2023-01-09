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Челябинская компания требует 17 миллионов рублей с таганрогского авиазавода

Сегодня, 08:12
Фото: Alexxx Malev/CC BY-SA 2.0/flickr.com
Челябинская компания требует 17 миллионов рублей с таганрогского авиазавода
ПАО «Агрегат» из Челябинской области собирается судиться с ТАНТК им. Г. М. Бериева за 17,3 миллиона рублей, следует из электронной картотеки дел Арбитражного суда Ростовской области.

Предприятие «Агрегат» из города Сим Челябинской области подало в суд иск против ТАНТК им. Г. М. Бериева. Сумма исковых требований составляет 17,3 миллиона рублей. На каком основании челябинское предприятия хочет их взыскать, пока неизвестно.

ПАО «Агрегат» занимается производством силовых установок и двигателей для летательных аппаратов. Вероятно, предприятие сотрудничало с таганрогским заводом в области поставки деталей и составных частей самолетов.

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Суд  пока не принял иск к рассмотрению, и дата ближайшего судебного заседания еще не назначена.

Ранее авиазавод «Рубин» из Балашихи подал иск на 8,3 миллиона рублей к ТАНТК имени Бериева в Таганроге. Подмосковное предприятие также занимается производством частей и принадлежностей летательных и космических аппаратов.

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#Виктория Прутковская#Экономика#Новости#Ростовская область#Таганрог#Суд
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