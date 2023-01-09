Предприятие «Агрегат» из города Сим Челябинской области подало в суд иск против ТАНТК им. Г. М. Бериева. Сумма исковых требований составляет 17,3 миллиона рублей. На каком основании челябинское предприятия хочет их взыскать, пока неизвестно.
ПАО «Агрегат» занимается производством силовых установок и двигателей для летательных аппаратов. Вероятно, предприятие сотрудничало с таганрогским заводом в области поставки деталей и составных частей самолетов.
Суд пока не принял иск к рассмотрению, и дата ближайшего судебного заседания еще не назначена.
Ранее авиазавод «Рубин» из Балашихи подал иск на 8,3 миллиона рублей к ТАНТК имени Бериева в Таганроге. Подмосковное предприятие также занимается производством частей и принадлежностей летательных и космических аппаратов.