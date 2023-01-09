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Posted 9 января 2023, 07:03

Published 9 января 2023, 07:03

Modified 9 января 2023, 07:05

Updated 9 января 2023, 07:05

Донские льготники смогут написать заявление на бесплатный проезд с 9 января

Донские льготники смогут написать заявление на бесплатный проезд с 9 января

9 января 2023, 07:03
Фото: 1MI. Донские льготники смогут написать заявление на бесплатный проезд с 9 января
В Ростовской области с понедельника, 9 января, ветераны труда могут написать заявление, чтобы получить право на бесплатный проезд в транспорте.

Для этого необходимо обратиться в МФЦ, с собой следует взять паспорт. Также потребуется документ, подтверждающий право на бесплатный проезд.

Отмечается, что те, кто не хотят получить такую возможность, могут рассчитывать на ежемесячную компенсацию. Она составляет одну тысячу рублей. 

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Напомним, что весной минувшего года льготникам заменили бесплатный проезд на компенсацию. Но довольны этим остались не все и люди потребовали все вернуть назад, что и было сделано. 

Подать заявление можно до 20 февраля, а карты льготники получат с мая. 

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#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Проезд#Последние новости Ростова на сегодня
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