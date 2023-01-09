Для этого необходимо обратиться в МФЦ, с собой следует взять паспорт. Также потребуется документ, подтверждающий право на бесплатный проезд.
Отмечается, что те, кто не хотят получить такую возможность, могут рассчитывать на ежемесячную компенсацию. Она составляет одну тысячу рублей.
Напомним, что весной минувшего года льготникам заменили бесплатный проезд на компенсацию. Но довольны этим остались не все и люди потребовали все вернуть назад, что и было сделано.
Подать заявление можно до 20 февраля, а карты льготники получат с мая.