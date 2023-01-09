Согласно данным рейтинга, еще в ноябре 2022 года губернатор Ростовской области находился на 35-м месте, однако к концу года рейтинг его влияния упал ниже отметки в 5,6 балла, что позволило главе донского правительства занять только 38-е место.
Сейчас строчки над ним заняли губернаторы Республики Северной Осетии-Алании, Мурманской и Сахалинской областей.
При этом самыми влиятельными в стране ожидаемо стали мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и президент Татарстана Рустам Минниханов, который сместил губернатора Санкт-Петербурга.
Ранее Василий Голубев претендовал на звание лучшего губернатора страны, однако уступил его главе Белгородской области.