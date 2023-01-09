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Донской губернатор Голубев опустился в рейтинге областных глав с большим влиянием

Сегодня, 15:47
Фото: donland.ru
Губернатор Ростовской области Василий Голубев потерял три позиции в рейтинге глав субъектов Российской Федерации с наибольшим влиянием, сведения об этом предоставил портал «АПЭК».

Согласно данным рейтинга, еще в ноябре 2022 года губернатор Ростовской области находился на 35-м месте, однако к концу года рейтинг его влияния упал ниже отметки в 5,6 балла, что позволило главе донского правительства занять только 38-е место. 

Сейчас строчки над ним заняли губернаторы Республики Северной Осетии-Алании, Мурманской и Сахалинской областей. 

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При этом самыми влиятельными в стране ожидаемо стали мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и президент Татарстана Рустам Минниханов, который сместил губернатора Санкт-Петербурга. 

Ранее Василий Голубев претендовал на звание лучшего губернатора страны, однако уступил его главе Белгородской области.

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