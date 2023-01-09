Гостиница должна появиться на улице Береговая, 41-43. Застройщиком указан Арташес Арутюнянц.
Согласно открытым данным, он является президентом футбольного клуба «Ростов». О том, когда пройдет строительство, информации нет.
Ранее стало известно, что в Ростове строительство зданий детского хирургического центра закончат в 2023 году. Расширенный материал читайте по ссылке.
До этого появилась информация, что в Ростове приняли изменения в правила землепользования, которые позволят застроить оба берега Дона.