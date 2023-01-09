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Госэкспертиза разрешила построить гостиницу на набережной в Ростове-на-Дону

Сегодня, 09:23
Фото: Blaise Alleyne/CC BY-SA 2.0/flickr.com
Госэкспертиза разрешила построить гостиницу на набережной в Ростове-на-Дону
Проект строительства здания гостиницы на улице Береговой в Ростове-на-Дону получило положительное заключение Госэкспертизы, говорится в документах Единого государственного реестра заключений.

Гостиница должна появиться на улице Береговая, 41-43. Застройщиком указан Арташес Арутюнянц. 

Согласно открытым данным, он является президентом футбольного клуба «Ростов». О том, когда пройдет строительство, информации нет.

Ранее стало известно, что в Ростове строительство зданий детского хирургического центра закончат в 2023 году. Расширенный материал читайте по ссылке.

До этого появилась информация, что в Ростове приняли изменения в правила землепользования, которые позволят застроить оба берега Дона.

#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Илья Протвинов#Гостинийца#Ростовская область#Ростов-на-Дону
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