Хирург назвала самые популярные пластические операции

В беседе с журналистом NEWS.ru Блинова рассказала, что ринопластика – это не только эстетическая хирургия. С помощью этой операции выпрямляется носовая перегородка и облегчается дыхание. Помимо этого пациенты лишаются психологических комплексов по поводу некрасивого носа.
Отопластика (изменение формы ушей) может применяться даже для исправления ушей у детей 6-7 лет. Пациенты более старшего возраста интересуются блефаропластикой (устранением возрастных изменений лица) и эндоскопической подтяжкой лица. Последняя процедура может применяться для пациентов 27-65 лет. Что касается липолифтинга (трансплантации жира с одних частей тела в другие) то его также можно применять в большом возрастном диапазоне.
Женщины, по словам Блиновой, делают пластику не только для того, чтобы выглядеть лучше. Такие процедуры дают им моральное удовлетворение и помогают добиваться поставленных целей.