Хирург назвала самые популярные пластические операции

Отопластика (изменение формы ушей) может применяться даже для исправления ушей у детей 6-7 лет. Пациенты более старшего возраста интересуются блефаропластикой (устранением возрастных изменений лица) и эндоскопической подтяжкой лица. Последняя процедура может применяться для пациентов 27-65 лет. Что касается липолифтинга (трансплантации жира с одних частей тела в другие) то его также можно применять в большом возрастном диапазоне.



Женщины, по словам Блиновой, делают пластику не только для того, чтобы выглядеть лучше. Такие процедуры дают им моральное удовлетворение и помогают добиваться поставленных целей.