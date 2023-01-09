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Хирург назвала самые популярные пластические операции

Сегодня, 11:57
Пластический хирург Виктория Блинова рассказала, что в пятёрку наиболее востребованных пластических операций входят: ринопластика, отопластика, блефаропластика, подтяжка лица и липофилинг.

В беседе с журналистом NEWS.ru Блинова рассказала, что ринопластика – это не только эстетическая хирургия. С помощью этой операции выпрямляется носовая перегородка и облегчается дыхание. Помимо этого пациенты лишаются психологических комплексов по поводу некрасивого носа.

Отопластика (изменение формы ушей) может применяться даже для исправления ушей у детей 6-7 лет. Пациенты более старшего возраста интересуются блефаропластикой (устранением возрастных изменений лица) и эндоскопической подтяжкой лица. Последняя процедура может применяться для пациентов 27-65 лет. Что касается липолифтинга (трансплантации жира с одних частей тела в другие) то его также можно применять в большом возрастном диапазоне.

Женщины, по словам Блиновой, делают пластику не только для того, чтобы выглядеть лучше. Такие процедуры дают им моральное удовлетворение и помогают добиваться поставленных целей.

 

 

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