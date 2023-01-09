Напомним, в понедельник, 9 января, стало известно, что в центре Ростова удалось ликвидировать крупный дефект на теплосетях, оставивший без отопления в 18-градусные морозы несколько десятков домов.
Работы длились несколько часов, и в итоге ремонтникам удалось устранить проблему и восстановить теплоснабжение населения.
Сейчас сообщается, что причиной коммунальной аварии стало попадание ливневых стоков в тепловую камеру. «РТС» сообщили порталу 1Rnd, что дефект был также вызван разницей температур между тепловой сетью и окружающей средой.
«Предварительная причина образования дефекта — попадание ливневых вод в тепловую камеру и повышение температурного режима работы тепловой сети в связи со снижением температуры наружного воздуха», — цитирует издание комментарий представителей организации.