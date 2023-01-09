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Коммунальщики обвинили мороз в аварии, лишившей жителей Ростова отопления

Сегодня, 11:41
Фото: пресс-служба «Ростовские тепловые сети»
В Ростове назвали причину крупной коммунальной аварии теплосетей в центре города
В Ростове причиной аварии теплосетей на улице Соколова назвал попадание ливневых стоков в тепловую камеру и температурные условия, об этом рассказали в «Ростовских тепловых сетях».

Напомним, в понедельник, 9 января, стало известно, что в центре Ростова удалось ликвидировать крупный дефект на теплосетях, оставивший без отопления в 18-градусные морозы несколько десятков домов. 

Работы длились несколько часов, и в итоге ремонтникам удалось устранить проблему и восстановить теплоснабжение населения.

В центре Ростова без отопления остались 33 жилых дома из-за дефектов трубопровода
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Сейчас сообщается, что причиной коммунальной аварии стало попадание ливневых стоков в тепловую камеру. «РТС» сообщили порталу 1Rnd, что дефект был также вызван разницей температур между тепловой сетью и окружающей средой. 

«Предварительная причина образования дефекта — попадание ливневых вод в тепловую камеру и повышение температурного режима работы тепловой сети в связи со снижением температуры наружного воздуха», — цитирует издание комментарий представителей организации. 

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