Однако во время опроса удалось выяснить, что чаще всего суевериям и предрассудкам подвержены младшие медработники — 42% от общего числа опрошенных, чуть меньше людей, верящих в сверхъестественные силы и явления, оказалось в сфере торговли (39%) среди продавцов-консультантов, 38% среди менеджеров по туризму. В список суеверных профессионалов также попали водители, врачи, менеджеры по кадрам и продажам, охранники, кладовщики, бухгалтеры и даже работники call-центров.