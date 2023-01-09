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Крайний или последний: почти каждый третий житель Ростова назвал себя суеверным

Сегодня, 14:45
Фото: stockvault.net
Крайний или последний: почти каждый третий житель Ростова назвал себя суеверным

В Ростове около трети жителей признались в суеверности

В Ростове около 27% жителей назвали себя суеверными, большая часть из них работает в сфере здравоохранения, торговли и туризма, подробностями поделился портал Superjob.

 В конце декабря аналитики сервиса по трудоустройству провели опрос среди девяти тысяч респондентов из более чем 300 городов страны, чтобы выяснить, представители каких профессий чаще всего подвержены суевериям.

Так суеверными себя признали 27% опрошенных, при этом более 30% из них оказались женщинами в возрасте от 45 лет. Еще 52% заявили, что не верят ни в какие приметы и предрассудки, связанные с профессией. 

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Однако во время опроса удалось выяснить, что чаще всего суевериям и предрассудкам подвержены младшие медработники — 42% от общего числа опрошенных, чуть меньше людей, верящих в сверхъестественные силы и явления, оказалось в сфере торговли (39%) среди продавцов-консультантов, 38% среди менеджеров по туризму. В список суеверных профессионалов также попали водители, врачи, менеджеры по кадрам и продажам, охранники, кладовщики, бухгалтеры и даже работники call-центров.  

Ранее около 20% ростовчан заявили, что надеются увеличить свой доход в 2023 году.

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