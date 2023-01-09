В администрации Ростова-на-Дону сообщили, что в прошедшем году бюджет города удалось пополнить практически на 700 тысяч рублей.
Источником дохода, по словам властей, стали платные парковки, а именно штрафы за неоплаченную стоянку на общую сумму в 694 тысячи рублей. При этом час парковки в городе обходится всего в 35 рублей.
В мэрии уточнили, что пока не планируют расширять границы парковки, а вырученные средства хотят потратить на модернизацию ПО.
Метеорологи сделали прогноз, что в первую рабочую неделю года в Ростовской области жителей ждут настоящие трескучие морозы — температура воздуха упадет до -25 градусов.
Такая погода накроет регион уже ночью 9 января, и хотя днем температура воздуха будет колебаться от -11 до -16 градусов, ночью станет по-настоящему холодно. Кроме того, усиление ветра охладит воздух еще больше, а потому морозы сохранятся до 14–15 января. До того момента дончанам придется бороться с непогодой и ветром скоростью до 24 метров в секунду.
Метеорологи ожидают, что погода станет лучше к Старому Новому году, когда воздух прогреется до 0 градусов.
В понедельник, 9 января, стало известно, что после ошибочной частичной мобилизации в Ростовскую область смогли вернуться более 250 дончан.
Замминистра региональной политики Сергей Тюрин уточнил, что частичная мобилизация велась с полным соблюдением требований действующего законодательства, однако ошибок избежать не удалось, после чего домой были возвращены несколько десятков военнослужащих, значительная часть которых имели статус многодетных отцов несовершеннолетних детей.