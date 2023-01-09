rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

На Дону жители готовятся к морозам, а семьи мобилизованных встречают своих близких

Сегодня, 15:24
Фото: mil.ru
На Дону жители готовятся к морозам, а семьи мобилизованных встречают своих близких
В Ростовской области ожидаются ужасающие морозы со штормовым ветром, а дончан согревают новости о возвращении военнослужащих, мобилизованных по ошибке, пока в Ростове бюджет пополняют за счет штрафов за парковку.

Ставят как попало

В администрации Ростова-на-Дону сообщили, что в прошедшем году бюджет города удалось пополнить практически на 700 тысяч рублей. 

Источником дохода, по словам властей, стали платные парковки, а именно штрафы за неоплаченную стоянку на общую сумму в 694 тысячи рублей. При этом час парковки в городе обходится всего в 35 рублей.  

В мэрии уточнили, что пока не планируют расширять границы парковки, а вырученные средства хотят потратить на модернизацию ПО. 

Вырученные от платных парковок средства хотят потратить на модернизацию ПО
Фото: rostov-gorod.ru

Та еще холодрыга

Метеорологи сделали прогноз, что в первую рабочую неделю года в Ростовской области жителей ждут настоящие трескучие морозы — температура воздуха упадет до -25 градусов. 

Синоптики рассказали, когда Ростов покинут морозы
Узнать подробнее

Такая погода накроет регион уже ночью 9 января, и хотя днем температура воздуха будет колебаться от -11 до -16 градусов, ночью станет по-настоящему холодно. Кроме того, усиление ветра охладит воздух еще больше, а потому морозы сохранятся до 14–15 января. До того момента дончанам придется бороться с непогодой и ветром скоростью до 24 метров в секунду. 

Метеорологи ожидают, что погода станет лучше к Старому Новому году, когда воздух прогреется до 0 градусов. 

Триумфальное возвращение

В понедельник, 9 января, стало известно, что после ошибочной частичной мобилизации в Ростовскую область смогли вернуться более 250 дончан. 

После ошибочной частичной мобилизации в Ростовскую область смогли вернуться более 250 дончан
Фото: mil.ru

Замминистра региональной политики Сергей Тюрин уточнил, что частичная мобилизация велась с полным соблюдением требований действующего законодательства, однако ошибок избежать не удалось, после чего домой были возвращены несколько десятков военнослужащих, значительная часть которых имели статус многодетных отцов несовершеннолетних детей. 

Читайте также:
Песков опроверг слухи о начале частичной мобилизации в Ростовской области в 2023 годуВильфанд рассказал об опасной погоде в некоторых регионах РФВ Ростове в 2023 году собираются капитально отремонтировать почти 880 домов
#Надежда Пустяк#Происшествие#Спецоперация#Прогноз погоды#Мобилизация#Парковки#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
Подпишитесь
Бегущего по трассе олененка увидели под Ростовом
26 ноября 2017, 08:32
Жители в Ростовской области 9 января заявили о найденных в поле обломках ракеты
Сегодня, 14:36
Жители Ростова массово не смогли закрыть больничные 9 января
Сегодня, 13:39
Проводница в Ростовской области заявила, что военные подбросили ей патроны
Сегодня, 12:12
В Ростовской области рассекретят почти 17,7 тысячи дел XX века в 2023 году
Сегодня, 12:11