Такая погода накроет регион уже ночью 9 января, и хотя днем температура воздуха будет колебаться от -11 до -16 градусов, ночью станет по-настоящему холодно. Кроме того, усиление ветра охладит воздух еще больше, а потому морозы сохранятся до 14–15 января. До того момента дончанам придется бороться с непогодой и ветром скоростью до 24 метров в секунду.