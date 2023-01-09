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На обслуживание 6 биотуалетов Ростовского кладбища потратят 700 тыс руб в 2023 году

Сегодня, 11:08
Фото: David Shankbone /CC BY SA/wiki
На обслуживание 6 биотуалетов Ростовского кладбища потратят 700 тыс руб в 2023 году
В Ростовской области объявили аукцион по выбору подрядчика, который будет обслуживать биотуалеты на кладбище, говорится в материалах Госзакупок.

Заказчиком выступает «Служба городских кладбищ», победителя выберут 12 января. Начальная цена контракта составляет 724,8 тысячи рублей.

Все деньги будут освоены в текущем году. Речь идет о кладбище в селе Большие Салы в Мясниковском районе.

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Всего на территории расположены шесть биотуалетов. Обслуживать их придется не реже раза в неделю.

Контракт будет действовать до 31 декабря 2023 года. Предусмотрены несколько видов работ, в том числе откачка нечистот из накопительного бака и обработку внутренних поверхностей кабины.

Напомним, что в Ростове на обслуживание кладбищ в 2023 году выделили почти 2,4 миллиона рублей.

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#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Кладбище#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Илья Протвинов
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