Заказчиком выступает «Служба городских кладбищ», победителя выберут 12 января. Начальная цена контракта составляет 724,8 тысячи рублей.
Все деньги будут освоены в текущем году. Речь идет о кладбище в селе Большие Салы в Мясниковском районе.
Всего на территории расположены шесть биотуалетов. Обслуживать их придется не реже раза в неделю.
Контракт будет действовать до 31 декабря 2023 года. Предусмотрены несколько видов работ, в том числе откачка нечистот из накопительного бака и обработку внутренних поверхностей кабины.
Напомним, что в Ростове на обслуживание кладбищ в 2023 году выделили почти 2,4 миллиона рублей.