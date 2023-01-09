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Отопление пропало в части Ростова-на-Дону из-за проблем на котельной

Сегодня, 05:13
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону котельная на улице Миронова переставала получать газ, сообщили в мэрии.

Вечером в воскресенье, 8 августа, была временно прекращена подача газа на газораспределительном узле. В данный момент давление восстановлено.

После этого температура отопления начала восстанавливаться. Сами горожане жаловались на холодные трубы в домах в Северном жилом массиве и на Темернике.

В центре Ростова без отопления остались 33 жилых дома из-за дефектов трубопровода
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Причины отсутствия газа не раскрывались. Добавим, что сейчас в городе заморозки и температура опустилась до минус 15 градусов. 

Ранее в центре Ростова без отопления оставались 33 жилых дома из-за дефектов трубопровода. Это коснулось сразу нескольких улиц.

До этого ростовчанам рассказали, в каких автобусах можно замерзнуть.

#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Отопление#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Илья Протвинов
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