Вечером в воскресенье, 8 августа, была временно прекращена подача газа на газораспределительном узле. В данный момент давление восстановлено.
После этого температура отопления начала восстанавливаться. Сами горожане жаловались на холодные трубы в домах в Северном жилом массиве и на Темернике.
Причины отсутствия газа не раскрывались. Добавим, что сейчас в городе заморозки и температура опустилась до минус 15 градусов.
Ранее в центре Ростова без отопления оставались 33 жилых дома из-за дефектов трубопровода. Это коснулось сразу нескольких улиц.
До этого ростовчанам рассказали, в каких автобусах можно замерзнуть.