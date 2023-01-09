Отмечается, что мужчины в два раза чаще выступают за сокращение выходных, чем женщины. Также позиция по этому вопросу изменялась в зависимости от возраста респондентов. Лишь 1% ростовчан в возрасте от 18 до 24 лет согласились сократить новогодние каникулы. Между тем участники опроса старше 55 лет в 10 раз чаще поддерживали подобную инициативу.