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Почти трети ростовчан не хватило новогодних каникул для отдыха

Сегодня, 09:00
Фото: rostov-gorod.ru
Почти 30% ростовчан не хватило новогодних каникул для отдыха
28% ростовчан заявили, что им недостаточно праздничных дней для полноценного отдыха, следует из опроса, проведенного hh.ru.

Аналитики опросили жителей Ростова-на-Дону, чтобы узнать, как те провели новогодние праздники. 28% опрошенных заявили, что им не хватило новогодних каникул для отдыха, они полагают, что праздничных дней должно быть больше. 55% опрошенных не согласились, отметив, что официальных выходных им вполне достаточно.

Нашлись и сторонники сокращения праздничных каникул, такое мнение высказали 8% респондентов. Еще 9% опрошенных равнодушны к идее изменения количества новогодних выходных, так как работают по сменному графику.

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Отмечается, что мужчины в два раза чаще выступают за сокращение выходных, чем женщины. Также позиция по этому вопросу изменялась в зависимости от возраста респондентов. Лишь 1% ростовчан в возрасте от 18 до 24 лет согласились сократить новогодние каникулы. Между тем участники опроса старше 55 лет в 10 раз чаще поддерживали подобную инициативу.

Ранее RostovGazeta рассказала, куда деть елку после Нового года в Ростове.

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