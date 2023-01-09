Аналитики опросили жителей Ростова-на-Дону, чтобы узнать, как те провели новогодние праздники. 28% опрошенных заявили, что им не хватило новогодних каникул для отдыха, они полагают, что праздничных дней должно быть больше. 55% опрошенных не согласились, отметив, что официальных выходных им вполне достаточно.
Нашлись и сторонники сокращения праздничных каникул, такое мнение высказали 8% респондентов. Еще 9% опрошенных равнодушны к идее изменения количества новогодних выходных, так как работают по сменному графику.
Отмечается, что мужчины в два раза чаще выступают за сокращение выходных, чем женщины. Также позиция по этому вопросу изменялась в зависимости от возраста респондентов. Лишь 1% ростовчан в возрасте от 18 до 24 лет согласились сократить новогодние каникулы. Между тем участники опроса старше 55 лет в 10 раз чаще поддерживали подобную инициативу.
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