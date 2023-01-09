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Почвы на пляже в Таганроге загрязнены тяжелыми металлами и плесенью

Сегодня, 11:46
Фото: Министерство природных ресурсов и экологии РО
Почвы на пляже в Таганроге загрязнены тяжелыми металлами и плесенью
В Ростовской области при исследовании почвы Таганрогского залива обнаружили тяжелые металлы, сообщает ЮФУ.

Согласно исследованиям, загрязнение нарушает микробные сообщества. Это приводит к тому, что плесневые грибы угнетают других, более чувствительных обитателей почвы.

«Все это способно стать причиной нарушения баланса и сокращения количества полезных для почвообразования бактерий. В дальнейшем планируется изучить влияние других загрязняющих веществ», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что тяжелые металлы попадают в почвы при сжигании автомобильного топлива и в результате работы промышленных предприятий.

Ранее рядом с заводом в Ростовской области нашли свалку, отравившую почву цинком. 

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#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Илья Протвинов
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