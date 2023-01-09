Согласно исследованиям, загрязнение нарушает микробные сообщества. Это приводит к тому, что плесневые грибы угнетают других, более чувствительных обитателей почвы.
«Все это способно стать причиной нарушения баланса и сокращения количества полезных для почвообразования бактерий. В дальнейшем планируется изучить влияние других загрязняющих веществ», — сказано в сообщении.
Отмечается, что тяжелые металлы попадают в почвы при сжигании автомобильного топлива и в результате работы промышленных предприятий.
Ранее рядом с заводом в Ростовской области нашли свалку, отравившую почву цинком.