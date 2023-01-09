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Проводница в Ростовской области заявила, что военные подбросили ей патроны

Сегодня, 12:12
Фото: Malis/CC0/wiki
Проводница в Ростовской области заявила, что военные подбросили ей патроны
В Ростовской области у проводницы поезда обнаружили патрон, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По информации канала, 39-летнюю сотрудницу задержали на входе в железнодорожный вокзал в Каменске-Шахтинском. Якобы сработал металлодетектор и у женщины нашли патрон.

Канал пишет, что проводница живет в Сыктывкаре, а с декабря работает в пассажирских вагонах в воинских эшелонах, отправляющихся в зону СВО. Она рассказала, что ей иногда предлагают патроны в качестве сувениров.

«В последний раз ее рюкзак оставался без присмотра во время стоянок. Она считает, что в это время один из военных мог подкинуть боеприпас», — сказано в сообщении.

Отмечается, что теперь могут возбудить уголовное дело. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ранее стало известно, что массовую проверку владельцев оружия проводят силовики в Ростове-на-Дону.

#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
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