По информации канала, 39-летнюю сотрудницу задержали на входе в железнодорожный вокзал в Каменске-Шахтинском. Якобы сработал металлодетектор и у женщины нашли патрон.
Канал пишет, что проводница живет в Сыктывкаре, а с декабря работает в пассажирских вагонах в воинских эшелонах, отправляющихся в зону СВО. Она рассказала, что ей иногда предлагают патроны в качестве сувениров.
«В последний раз ее рюкзак оставался без присмотра во время стоянок. Она считает, что в это время один из военных мог подкинуть боеприпас», — сказано в сообщении.
Отмечается, что теперь могут возбудить уголовное дело. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее стало известно, что массовую проверку владельцев оружия проводят силовики в Ростове-на-Дону.