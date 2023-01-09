Днем должно потеплеть до минус пяти градусов и будет облачно. Скорость ветра составит около четырех метров в секунду.
Заморозки будут продолжаться еще как минимум два дня. Во вторник температура составит минус 8 градусов, в среду - минус 5 градусов.
Ночью станет еще холоднее, стоит ждать морозов в минус 12 градусов. Ветер усилится до девяти метров в секунду.
С четверга температура поднимется до плюс одного градуса. В пятницу и субботу будет плюс четыре градуса.
До этого ростовских коммунальщиков перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды.