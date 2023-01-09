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Рабочая неделя в Ростове-на-Дону началась с морозов до минус 15 градусов

Сегодня, 05:26
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону утром в понедельник, 9 января, температура воздуха опустилась до минус 15 градусов, сообщили синоптики.

Днем должно потеплеть до минус пяти градусов и будет облачно. Скорость ветра составит около четырех метров в секунду. 

Заморозки будут продолжаться еще как минимум два дня. Во вторник температура составит минус 8 градусов, в среду - минус 5 градусов. 

Ростовских коммунальщиков перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды
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Ночью станет еще холоднее, стоит ждать морозов в минус 12 градусов. Ветер усилится до девяти метров в секунду. 

С четверга температура поднимется до плюс одного градуса. В пятницу и субботу будет плюс четыре градуса. 

До этого ростовских коммунальщиков перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды.

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