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Ростов-на-Дону заработал 700 тыс рублей на платных парковках в 2022 году

Сегодня, 06:25
Фото: rostov-gorod.ru
Ростов-на-Дону заработал 700 тыс рублей на платных парковках в 2022 году
Бюджет Ростова-на-Дону в минувшем году пополнился на 700 тысяч рублей за счет платных парковок.

Согласно условиям, город получает деньги за счет штрафов за неоплату парковки. В администрации рассказали изданию 1Rnd, что всего поступили 694 тысячи рублей. 

Расширять границы парковочного пространства пока не планируется. В данный момент средства вкладывают в модернизацию программного обеспечения.

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Добавим, что показатель в 694 тысячи соответствуют доходам 2021 года, когда штрафовали не так активно. 

В конце 2022 года появилась информация, что водители накопили более 28 тысяч штрафов за неуплату парковки. Размер одного штрафа составляет 1,5 тысячи рублей. 

Добавим, что стоимость парковки составляет 35 рублей в час. 

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#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Парковка#Илья Протвинов
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