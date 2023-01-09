Согласно условиям, город получает деньги за счет штрафов за неоплату парковки. В администрации рассказали изданию 1Rnd, что всего поступили 694 тысячи рублей.
Расширять границы парковочного пространства пока не планируется. В данный момент средства вкладывают в модернизацию программного обеспечения.
Добавим, что показатель в 694 тысячи соответствуют доходам 2021 года, когда штрафовали не так активно.
В конце 2022 года появилась информация, что водители накопили более 28 тысяч штрафов за неуплату парковки. Размер одного штрафа составляет 1,5 тысячи рублей.
Добавим, что стоимость парковки составляет 35 рублей в час.